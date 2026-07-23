Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Senior Ansarallah Official: Ang Kapalaran ng "Faraon at Qarun" ay Naghihintay sa Saudi Regime.
Si Muhammad al-Furaih, isang miyembro ng political bureau ng Ansarallah movement sa Yemen, sa pagpuna sa mga patakaran ng Saudi Arabia, ay nag-angkin na kung hindi lumaban ang Ansarallah, ang mga tribo, ang hukbo, at ang mga tao ng Yemen laban sa Riyadh, ang Saudi Arabia ay mangibabaw sa buong Yemen. Nanawagan din siya para sa pagkakaisa ng lahat ng mga pwersang Yemeni upang harapin ang tinatawag niyang "Saudi na kaaway." Sa pagtukoy sa patuloy na blockade at digmaan laban sa Yemen, binigyang-diin ni Al-Furaih na ang Saudi Arabia ay maaaring wakasan ang krisis sa pamamagitan ng pagtatapos ng blockade, pagtigil sa pagsalakay, pagbabayad ng mga pinsala, at pag-alis mula sa Yemen. Nagbabala rin siya na ang pagpapatuloy sa landas na ito ay magdadala ng kapalaran na katulad ng "Faraon" sa mga pinunong Saudi.
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