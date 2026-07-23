Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Babala ng Al-Azhar Laban sa Paglaganap ng Islamophobia at Hate Speech sa Panahon ng 2026 World Cup.
Ang Al-Azhar Observatory, sa isang ulat, ay nagbabala tungkol sa kapansin-pansing pagtaas ng racist rhetoric at Islamophobia sa social media kasabay ng 2026 World Cup, at binigyang-diin na ang kalakaran na ito ay ginagawang ang isport, mula sa isang salik ng pagkakaisa ng mga bansa, tungo sa isang plataporma para sa pagtataguyod ng poot at diskriminasyon. Ayon sa ulat, mahigit 40,000 kaso ng online hate speech ang nakita noong Hunyo, na ang mga indibidwal na may North African background at mga Muslim ang pinaka-target. Nanawagan din ang Al-Azhar para sa kooperasyon sa pagitan ng mga pamahalaan, social media platform, at sibikong institusyon upang labanan ang paglaganap ng hate speech at mapanatili ang mga halaga ng pamumuhay nang magkasama.
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