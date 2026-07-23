Video| Dating Pentagon Analyst: Ang Paglilibing sa Lider ng Iran ay Nagulat kay Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Dating Pentagon Analyst: Ang Paglilibing sa Lider ng Iran ay Nagulat kay Trump.
Si Karen Kwiatkowski, isang retiradong lieutenant colonel ng US Air Force at dating Pentagon analyst, na binanggit ang seremonya ng paglilibing sa lider ng Iran, ay nag-angkin na ang seremonya ay nagulat kay Trump at na ang Israel ay nagbigay sa kanya ng maling impormasyon. Idinagdag din niya na sinimulan ni Trump ang digmaang ito sa ngalan ng "deep state" at sa ilalim ng impluwensya ng mga financier at mga tagapagbigay ng pondo para sa kanyang kampanya sa halalan.
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