Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Trump: Ang Nuclear Deal sa Saudi Arabia ay Nakasalalay sa Normalisasyon ng Relasyon sa Israel.
Sinabi ni Donald Trump na ang civilian nuclear deal sa pagitan ng Amerika at Saudi Arabia, na hindi magsasama ng anumang uranium enrichment, ay aaprubahan lamang kung ang Riyadh ay sasali sa "Abraham Accords." Idinagdag niya na ang Estados Unidos ay walang pagtutol sa pagtatatag ng mga civilian nuclear facility na walang enrichment, at ang kasunduang ito ay inilaan lamang para sa mapayapang layunin.
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