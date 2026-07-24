Mga Sugatang Sundalong Amerikano Inilipat sa Germany
The New York Times:
Humigit-kumulang labindalawang sundalong Amerikano na malubhang nasugatan sa kamakailang mga pag-atake ng Iran ay inilipat sa isang Amerikanong military hospital sa Germany.
Sila ay kabilang sa humigit-kumulang 100 sundalong Amerikano na nasugatan mula noong unang bahagi ng Hulyo, bagaman sinabi ng Pentagon na ang karamihan sa kanila ay nagtamo ng banayad na concussion at nakabalik na sa serbisyo.
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