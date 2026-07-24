Pag-amin ni Trump na Pagnanakaw sa Ari-arian ng Iran
Ang teroristang Pangulo ng Amerika:
Mula ngayon, simula pa lamang, anumang pinsalang idinulot sa mga barko, kargamento, o anumang bagay na may kaugnayan sa mga ito, ay babayaran mula sa pera ng Iran na nasa ilalim ng kontrol at nasa kapangyarihan ng Estados Unidos.
Ang mga pinsalang ito ay maaaring lubhang malaki, ngunit sa kabila nito, ang gawaing ito ay makatarungan at patas.
--Washington – Ahensya ng Balita ng Reuters
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mensahe sa social network na Truth Social, ay pormal na nagpahayag na ang pamahalaan ng Estados Unidos mula ngayon ay babayaran ang anumang pinsalang idinulot sa mga barko at kargamentong pangkalakalan sa rehiyon mula sa mga nakapirming ari-arian ng Iran na nasa kapangyarihan ng Washington. Inilarawan ni Trump ang hakbang na ito, sa kabila ng pagiging "lubhang malaki" ng mga pinsala, bilang "makatarungan at patas."
Ang pahayag na ito ay inilabas sa kasagsagan ng mga tensyong militar sa Golpo ng Persia at Dagat na Pula. Ang hukbo ng Amerika, sa ikalabintatlong magkakasunod na gabi, ay nagsagawa ng malawakang pag-atake mula sa himpapawid laban sa mga target na militar sa timog at hilagang-kanluran ng Iran, kabilang ang mga pasilidad pandagat at misayl ng Garda ng Rebolusyon. Ang mga lokal na ulat ay nagpapahiwatig ng mga malalakas na pagsabog sa Bandar Abbas, Pulo ng Qeshm, at mga lugar sa lalawigan ng Kanlurang Azerbaijan na ayon sa mga analista ay isinagawa upang pahinain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa pandaigdigang paglalayag. Ang pagtaas ng presyo ng langis sa higit sa 100 dolyar kada bariles kasunod ng mga pangyayaring ito ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa pagkagambala sa pandaigdigang suplay ng enerhiya.
Si Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, bilang reaksiyon sa mga pahayag na ito, ay tinawag ito sa social network na X bilang "isang probokatibo at mapanganib na gawain" at nagbabala na ang pagiging normal ng pagsamsam sa ari-arian ng isang bansa ay maaaring humantong sa isang pandaigdigang kaguluhan na walang sinuman ang ligtas dito. Ito ay sa kabila ng katotohanang batay sa kasunduan na may 14 na artikulo na nilagdaan noong Hunyo, ang pamahalaan ng Amerika ay nangako na palayain ang mga nakapirming pondo ng Iran; ngunit sa pagbagsak ng tigil-putukan at muling pagsiklab ng mga labanan, ang kapalaran ng bilyun-bilyong dolyar ng ari-arian ng Iran ay nananatiling nababalot ng kalabuan.
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