Video| Ang Krimen sa Minab ay Isang Malinaw na Halimbawa ng Terorismo Laban sa mga Sibilyan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Krimen sa Minab ay Isang Malinaw na Halimbawa ng Terorismo Laban sa mga Sibilyan.
Si Tim Anderson, direktor ng Center for Anti-Hegemonic Studies, ay nagsabi: "Kung ang mga responsable sa mga krimeng ito ay hindi mapaparusahan, ang kultura ng impunity ay magiging institusyonalisado, ang pananagutan ay mawawala, at ang daan ay mabubuksan para sa pag-uulit ng mga ganitong krimen."
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