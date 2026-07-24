Video| Dating Kalihim ng Estado ng Amerika: Hindi Makalabas si Trump sa Siklo ng Iran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Dating Kalihim ng Estado ng Amerika: Hindi Makalabas si Trump sa Siklo ng Iran.
Sinabi ni Blinken: "Sa palagay ko, gusto ni Trump na makaalis sa sulok ng ring kung saan siya nakulong. Naghahanap siya ng isang paraan upang makatakas ngunit hindi niya ito mahanap. Tinawag ito ng ilan na isang 'escalation trap.' Hindi niya matanggap ang katotohanang siya mismo ang lumikha ng isang ganap na bagong katotohanan na hindi umiral bago ang digmaang ito—at iyon ay ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz."
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