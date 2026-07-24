Video| Ang Ground War sa Iran ay Isang Bangungot para sa US Army; Babala ng Isang Senior American General Laban sa Anumang Ground Attack sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Ground War sa Iran ay Isang Bangungot para sa US Army; Babala ng Isang Senior American General Laban sa Anumang Ground Attack sa Iran
Si Mark Hertling, isang retiradong senior commander ng US Army, ay nagsabi: "Ang Iran ay isang napakalaking bansa. Ito ay halos tatlong beses ang laki ng Iraq. Kahit sa Iraq, sa kabila ng pagkakaroon ng isang napakalaking puwersang militar, kami ay naharap sa maraming hamon." Idinagdag niya: "Maraming mga sundalo at military analyst na sa nakalipas na 30 taon ay nag-simulate at nag-aral ng iba't ibang mga senaryo ng digmaan laban sa Iran ay palaging nagbabala na ang labis na pag-iingat ay dapat gawin tungkol sa pagsali sa isang ground war sa gobyerno ng Iran."
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