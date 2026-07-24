Video| Paano Binulagan ng Iran ang mga Base ng Amerika?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paano Binulagan ng Iran ang mga Base ng Amerika?
Isinagawa ng Iran ang tinatawag nitong "radar suppression campaign" upang sirain ang kakayahan ng US na makakita at tumugon sa mga pag-atake . Sa ilalim ng Operation Nasr-2 at Operation Saeqeh, maraming alon ng missile at drone strikes ang naglalayon sa mga estratehikong target upang "kutuban" ang US air defense network .
Bukod sa mga base, sinira ng Iran ang "Digital Eye" ng CENTCOM sa pamamagitan ng pag-atake sa isang Amazon data center sa Bahrain, na isang pangunahing node para sa pagpoproseso ng intelligence ng US at mga kaalyado nito sa Gulpo . Inilarawan ito ng Iran bilang "pagkabulag" sa digital eye ng CENTCOM.
Listahan ng mga Na-target na Sistema at Pasilidad:
· Kuwait: Inatake ang Ali Al Salem, Ahmad Al Jaber, at Camp Arifjan . Kasama sa mga na-target ang:
· FPS at early warning radar
· Patriot air defense system
· Satellite communication equipment
· MQ-9 Reaper drone hangar
· Fuel depots at ammunition storage
· Bahrain: Inatake ang Sheikh Isa Air Base . Kasama sa mga target:
· P-8 electronic warfare aircraft hangar
· US drone command at control center
· Intelligence at communications sites
· Jordan: Inatake ang Muwaffaq Salti (Azraq) Air Base . Kasama sa mga target:
· Command and control center
· THAAD at C-RAM radar systems
· Fuel depots at equipment warehouses
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