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Video| Ang Huling Larawan nina Makan Nasiri at ng Kanyang mga Kamag-aral

24 Hulyo 2026 - 16:35
News ID: 1844267
Video| Ang Huling Larawan nina Makan Nasiri at ng Kanyang mga Kamag-aral

Ang Huling Larawan nina Makan Nasiri at ng Kanyang mga Kamag-aral.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Huling Larawan nina Makan Nasiri at ng Kanyang mga Kamag-aral.

Ang huling larawan nina Makan Nasiri at ng kanyang mga kamag-aral ay inilabas matapos silang maging martir sa pag-atake ng Amerika sa paaralan ng Shajara Tayyiba sa Minab. Ang larawan, na nagpapakita sa kanila na nakangiti at puno ng pag-asa, ay naging simbolo ng kawalang-kasalanan ng mga batang Iranian na naging biktima ng digmaan laban sa Iran.

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