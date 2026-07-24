Video| Ang Huling Larawan nina Makan Nasiri at ng Kanyang mga Kamag-aral

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Huling Larawan nina Makan Nasiri at ng Kanyang mga Kamag-aral.
Ang huling larawan nina Makan Nasiri at ng kanyang mga kamag-aral ay inilabas matapos silang maging martir sa pag-atake ng Amerika sa paaralan ng Shajara Tayyiba sa Minab. Ang larawan, na nagpapakita sa kanila na nakangiti at puno ng pag-asa, ay naging simbolo ng kawalang-kasalanan ng mga batang Iranian na naging biktima ng digmaan laban sa Iran.
...........
328
Your Comment