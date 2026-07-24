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Kinumpirma ng Hukbo ng Jordan ang Missile at Drone Attack Laban sa Bansa

24 Hulyo 2026 - 16:42
News ID: 1844271
Kinumpirma ng Hukbo ng Jordan ang Missile at Drone Attack Laban sa Bansa

Kinumpirma ng Hukbo ng Jordan ang Missile at Drone Attack Laban sa Bansa.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kinumpirma ng Hukbo ng Jordan ang Missile at Drone Attack Laban sa Bansa.

Kinumpirma ng mga puwersang militar ng Jordan na nakipag-ugnayan sila sa ilang projectiles at unmanned aerial vehicles na pumasok sa kanilang airspace mula sa Iran . Ayon sa mga ulat, hinarap ng mga depensa ng Jordan ang mga papasok na banta, kabilang ang pagharang sa isang tiyak na bilang ng mga missile at drone .

Ang pag-atake ay pinaniniwalaang naglalayon sa mga estratehikong lokasyon, kabilang ang isang base ng US sa lugar ng Al-Azraq . Iniulat ng Iranian military na ang kanilang mga aksyon ay naglalayon sa mga partikular na target na nauugnay sa US, gaya ng F-35 hangar at command center, bilang tugon sa mga naunang paglabag ng US . Habang ang ilang mga missile ay na-intercept, kinumpirma ng mga mapagkukunan ang pag-atake, kahit na ang mga awtoridad ng Jordan ay hindi nagbigay ng agarang detalyadong impormasyon tungkol sa lawak ng pinsala o ang eksaktong bilang ng mga interceptions .

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