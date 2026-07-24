Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kinumpirma ng Hukbo ng Jordan ang Missile at Drone Attack Laban sa Bansa.
Kinumpirma ng mga puwersang militar ng Jordan na nakipag-ugnayan sila sa ilang projectiles at unmanned aerial vehicles na pumasok sa kanilang airspace mula sa Iran . Ayon sa mga ulat, hinarap ng mga depensa ng Jordan ang mga papasok na banta, kabilang ang pagharang sa isang tiyak na bilang ng mga missile at drone .
Ang pag-atake ay pinaniniwalaang naglalayon sa mga estratehikong lokasyon, kabilang ang isang base ng US sa lugar ng Al-Azraq . Iniulat ng Iranian military na ang kanilang mga aksyon ay naglalayon sa mga partikular na target na nauugnay sa US, gaya ng F-35 hangar at command center, bilang tugon sa mga naunang paglabag ng US . Habang ang ilang mga missile ay na-intercept, kinumpirma ng mga mapagkukunan ang pag-atake, kahit na ang mga awtoridad ng Jordan ay hindi nagbigay ng agarang detalyadong impormasyon tungkol sa lawak ng pinsala o ang eksaktong bilang ng mga interceptions .
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