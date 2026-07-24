Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Colonel Tajik: Ang Kamakailang Operasyon ng IRGC ay Pag-alis ng mga Madiskarteng Target.
Ang tagapagsalita ng Operation True Promise 3 sa Ikalawang Digmaang Imposed ay nagsabi: "Ang kamakailang operasyon ay hindi lamang isang pag-atake; ito ay pag-alis ng mga madiskarteng target. Ang Patriot system, ang surveillance balloon, ang fighter jet hangar, ang mga tirahan ng mga sundalo, at ang himpilan ng mga terorista—lahat ay kasama sa listahan ng mga target na winasak."
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