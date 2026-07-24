Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-angkin ng mga Amerikanong Source Tungkol sa Sinadyang Pag-iwas ni Trump na Makipagkita kay Netanyahu
Ang Wall Street Journal, na binanggit ang isang mataas na ranggong source sa gobyerno ng Amerika, ay nag-ulat na ang Pangulo ng Estados Unidos ay sadyang umiiwas sa pagsasagawa ng mga personal na pagpupulong sa Punong Ministro ng Israel. Ang pag-iwas na ito ay nangyayari sa panahon na si Netanyahu ay nagsisikap sa loob ng mga linggo upang ayusin ang isang pagpupulong sa Pangulo ng Amerika, ngunit ang mga pagsisikap na ito ng Israel ay hindi pa nagbubunga ng anumang resulta—na nagpapahiwatig ng hindi pagkakasundo sa mga posisyon ng dalawang panig.
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