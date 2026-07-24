Video| Mga Larawang Pang-satellite na Inilabas ng Pinsalang Dulot sa Data Center na Pag-aari ng Amazon Web Services (AWS) sa Bahrain

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawang Pang-satellite na Inilabas ng Pinsalang Dulot sa Data Center na Pag-aari ng Amazon Web Services (AWS) sa Bahrain
Ang mga inilabas na larawang pang-satellite ay nagpapakita ng pinsalang dulot sa data center ng Amazon Web Services (AWS) sa Bahrain, kasunod ng pag-atake ng Iran. Ang data center, na isa sa mga pangunahing node ng pagpoproseso ng impormasyon ng US at ng mga kaalyado nito sa rehiyon, ay nagtamo ng malawakang pinsala, na nagpahina sa kakayahan ng Amerika na magproseso at magpalitan ng impormasyon sa Persian Gulf.
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