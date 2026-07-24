Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:Al-Mayadeen: Ang Balita ng Pag-atake ng Iran sa Power Plant ng Kuwait ay isang "False Flag Operation" ng Israel
Isang security-political source ang nagsabi sa Al-Mayadeen network na ang mga balitang inilathala tungkol sa pag-atake ng Iran sa isang power plant sa Kuwait ay bahagi ng isang sinadyang operasyon ng panlilinlang at maling impormasyon. Idiniin ng source na ang salaysay na iniharap tungkol dito ay nasa loob ng balangkas ng isang "false flag operation" ng Israel at walang koneksyon sa mga military operations ng Iran.
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