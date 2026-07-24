Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Lubos na Inilikas ng Amerika ang Lahat ng mga Sasakyang Panghimpapawid nito mula sa Al Udeid.
Ang mga larawang pang-satellite mula sa Sentinel-2, na inilabas ngayon, ay nagpapakita na ang Amerika ay ganap na inilikas ang Al Udeid military base nito sa Qatar. Batay sa open-source intelligence (OSINT) data, noong Hulyo 17, mayroong 17 military aircraft na nakalagay sa base na ito, na bumaba sa 3 noong Huwebes (Hulyo 31). Gayunpaman, ang mga larawang inilabas noong Biyernes ay nagpapakita na wala nang natitirang sasakyang panghimpapawid sa base, at iniulat na inilipat ng US Army ang lahat ng mga ito sa Israel. Sinasabi ng mga mapagkukunan ng balita na ang pag-alis ng mga kagamitang militar ng US Army ay nagpapahiwatig na ang base na ito ay hindi na sapat na ligtas laban sa mga pag-atake ng Iran. Inaangkin din ng mga mapagkukunang ito na ang malawakang paglipat ng mga kagamitan at sasakyang panghimpapawid ng Amerika sa Israel ay maaaring isang indikasyon ng posibleng nalalapit na pagtaas ng tensyon at labanan sa rehiyon.
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