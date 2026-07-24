Iraqi Media: Ilang Sundalong Amerikano ang Inilipat mula sa Green Zone ng Baghdad patungo sa Harir Base sa Erbil.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-LIraqi Media: Ilang Sundalong Amerikano ang Inilipat mula sa Green Zone ng Baghdad patungo sa Harir Base sa Erbil.
Ang Iraqi news outlet na Al-Maalouma, na binanggit ang isang security source, ay nag-ulat na ang ilang mga sundalong Amerikano na nakatalaga sa Green Zone ng Baghdad ay inilikas bilang isang precautionary measure at inilipat sa "Harir" base sa Erbil province. Isang yunit ng mga sundalong Amerikano mula sa Green Zone sa gitna ng Baghdad ang inilipat sa Harir base sa Erbil—isang hakbang na naglalayong protektahan ang mga sundalong Amerikano dahil sa takot sa posibleng missile attacks mula sa Iran.
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