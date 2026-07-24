Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tungkol sa US FPS Radar na Winasak ng Armed Forces ng Iran.
Ang sinasabing FPS radar system na winasak ng Iran ay tumutukoy sa American AN/FPS-132 "Pave Paws" early warning radar, isang strategic asset na may tinatayang halaga na $1.1 bilyon, na may kakayahang makakita ng mga banta sa layong 5,000 kilometro . Inangkin ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na winasak nito ang sistemang ito, na nakalagay sa Al Udeid Air Base sa Qatar, sa pamamagitan ng missile at drone strikes . Ang radar na ito ay isang pangunahing bahagi ng missile defense network ng Amerika sa Gitnang Silangan .
Ayon sa mga ulat, ang FPS radar na ito ay tiyak na isa sa 7 advanced radar systems na sinira ng Iran sa mga unang yugto ng labanan, na epektibong nagdulot ng isang "radar blindness" para sa US at Israeli forces sa rehiyon . Bukod sa Qatar, ang mga pag-atake ay naglalayon din sa mga THAAD radar system sa UAE at Jordan, at mga pasilidad sa Bahrain, Kuwait, at Oman .
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