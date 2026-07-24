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Tungkol sa US FPS Radar na Winasak ng Armed Forces ng Iran

24 Hulyo 2026 - 18:32
News ID: 1844312
Tungkol sa US FPS Radar na Winasak ng Armed Forces ng Iran

Tungkol sa US FPS Radar na Winasak ng Armed Forces ng Iran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tungkol sa US FPS Radar na Winasak ng Armed Forces ng Iran.

Ang sinasabing FPS radar system na winasak ng Iran ay tumutukoy sa American AN/FPS-132 "Pave Paws" early warning radar, isang strategic asset na may tinatayang halaga na $1.1 bilyon, na may kakayahang makakita ng mga banta sa layong 5,000 kilometro . Inangkin ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na winasak nito ang sistemang ito, na nakalagay sa Al Udeid Air Base sa Qatar, sa pamamagitan ng missile at drone strikes . Ang radar na ito ay isang pangunahing bahagi ng missile defense network ng Amerika sa Gitnang Silangan .

Ayon sa mga ulat, ang FPS radar na ito ay tiyak na isa sa 7 advanced radar systems na sinira ng Iran sa mga unang yugto ng labanan, na epektibong nagdulot ng isang "radar blindness" para sa US at Israeli forces sa rehiyon . Bukod sa Qatar, ang mga pag-atake ay naglalayon din sa mga THAAD radar system sa UAE at Jordan, at mga pasilidad sa Bahrain, Kuwait, at Oman .

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