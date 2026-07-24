Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Bukas ang Bab el-Mandeb; Tanging ang Saudi Arabia ang Nakakubkob.
Si Muhammad Abdul Salam, ang pinuno ng negotiating delegation ng Yemen, ay nagsabi: "Ang Bab el-Mandeb Strait ay hindi sarado, salungat sa ilang mga pag-aangkin." Idiniin din niya na ang naval blockade laban sa Saudi Arabia ay ginawa bilang tugon sa blockade ng Yemen, at ang Riyadh ay tumatanggi sa makatarungang solusyon upang wakasan ang krisis.
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