Video| Senior Pentagon Advisor: Kung Makontrol ng Iran ang Strait of Hormuz, Ito ay Uusbong bilang Ika-apat na Kapangyarihan sa Mundo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Senior Pentagon Advisor: Kung Makontrol ng Iran ang Strait of Hormuz, Ito ay Uusbong bilang Ika-apat na Kapangyarihan sa Mundo.
Sinabi ng isang senior advisor ng Pentagon na kung mapanatili ng Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz, ito ay uusbong bilang ika-apat na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, kasunod ng Estados Unidos, China, at Russia. Ang estratehikong kahalagahan ng kipot, kung saan dumadaan ang halos 30 porsyento ng pandaigdigang kalakalan ng langis, ay nagbibigay sa Iran ng napakalaking kapangyarihan sa pag-impluwensya sa pandaigdigang ekonomiya at geopolitics.
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