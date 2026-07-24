Video| Pag-atake sa Administrative Building ng Radio Center sa Bandar Abbas na Noong Nakaraang Gabi ay Tinarget sa Ikalimang Pagkakataon ng Amerikanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-atake sa Administrative Building ng Radio Center sa Bandar Abbas na Noong Nakaraang Gabi ay Tinarget sa Ikalimang Pagkakataon ng Amerikanong Kaaway.
Ang administrative building ng radio center sa Bandar Abbas ay tinarget ng Amerikanong kaaway noong nakaraang gabi sa ikalimang pagkakataon. Ang paulit-ulit na pag-atake sa pasilidad na ito ay nagdulot ng malawakang pinsala at pagkalito sa hanay ng mga kaaway.
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