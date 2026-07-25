Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Nayon na may 2,000 Taong Kasaysayan sa Timog Lebanon; Ngayon ay Wala Nang Natira Maliban sa Pangalan Nito.
Si Sara, isang Lebanese geopolitical commentator at mamamahayag, ay nagsabi: "Ito ang bayan ng Houla sa timog Lebanon; bago at pagkatapos ng genocide ng Israel. Isang sinaunang nayon na nakatayo nang mahigit 2,000 taon; winasak ito ng Israel mula sa mapa! Isang krimen sa digmaan; isang krimen laban sa kasaysayan..."
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