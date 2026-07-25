Video| Ang Alaala ng Martir na Lider sa Daan ng Arba'in...

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Alaala ng Martir na Lider sa Daan ng Arba'in...
Sa mga lansangan ng Iraq, sa gitna ng milyun-milyong pilgrim na naglalakad patungo sa Karbala para sa Arba'in, ang alaala ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay nabubuhay sa mga puso ng mga mananampalataya. Ang kanyang pangalan ay binibigkas sa mga panalangin at ang kanyang imahe ay dinadala sa mga banner ng mga nagdadalamhati, bilang isang patunay na ang kanyang pamana ng paglaban at pananampalataya ay patuloy na gumagabay sa mga hakbang ng mga pilgrim sa kanilang espiritwal na paglalakbay.
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