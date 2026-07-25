Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Paglaban ng Iraq ay Sumuporta sa Estratehiya ng Yemen na Isara ang Bab el-Mandeb.
Si Abu Ala al-Walai, ang pangkalahatang kalihim ng Saraya Sayyid al-Shuhada ng Iraq, na nagbigay-diin na ang pilosopiya ng pagpigil ay hindi limitado sa mga sandatang nukleyar, ay nagsabi na ang heograpikal na posisyon ng mga bansa sa rehiyon ay may hindi maikukumpara na epekto sa mga pangunahing arterya ng pandaigdigang kalakalan. Sa pagpapahayag ng kanyang suporta sa mga tao ng Yemen, idiniin niya na ang mga Yemeni ay may karapatan na isara ang Bab el-Mandeb Strait upang marinig ng mundo na ang mga tao ng Yemen ay hindi mamamatay sa katahimikan.
...........
328
Your Comment