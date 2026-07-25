Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Babala ng Islamic Council ng Norway Tungkol sa Limitasyon ng Religious Freedoms sa Ilalim ng Dahilan ng mga Indibidwal na Insidente.
Ang Islamic Council of Norway, sa isang pahayag, ay nagbabala na ang pang-aabuso sa mga insidente at indibidwal na kaso upang magpataw ng pangkalahatang paghihigpit laban sa mga Islamic institution at organisasyon ay maglalagay sa religious freedom sa panganib. Binigyang-diin ng konseho na ang batas ay dapat nakabatay sa ebidensya, legal na prinsipyo, at mga pangangailangan ng lipunan, hindi sa mga padalus-dalos na reaksyon sa mga isolated na insidente. Sa pagpuna sa dobleng pamantayan, nanawagan ang konseho para sa pag-iwas sa paggawa ng desisyon batay sa takot at padalus-dalos na paghuhusga, at idiniin na ang mga paglabag ay dapat usigin sa pamamagitan ng "naka-target at proporsyonal na mga hakbang" laban sa mga indibidwal o institusyong lumalabag, hindi sa pamamagitan ng paglilimita sa mga karapatan at religious freedoms ng karamihan ng mga batas-sunod na Muslim sa Norway.
...........
328
Your Comment