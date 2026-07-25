Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawang Pang-satellite ng Kumpletong Pagkasira ng Ammunition Hangar ng US Special Forces sa King Faisal Base, Jordan.
Ang mga larawang pang-satellite ay nagpapakita ng kumpletong pagkasira ng ammunition hangar ng US Special Forces sa King Faisal Air Base sa Jordan, kasunod ng isang missile strike ng Iran. Ang pag-atake ay nagdulot ng malawakang pinsala sa imprastraktura ng base at nagpahina sa kakayahan ng mga pwersang Amerikano na magpatakbo ng kanilang mga operasyon mula sa base na ito.
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