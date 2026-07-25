Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Iran ay Nagta-target ng mga Teroristang Center, Hindi ng mga Arabong Bansa.
Si Hujjat al-Islam wal-Muslimin Muhammad Ramadan Tawfiq, sa pagpuri sa mga serbisyo ng martir na lider at sa katatagan ng Islamic Republic laban sa Amerika, ay nagsabi na ang pagtitiyaga ng bansa at ng sistema ng Iran, batay sa mga turo ng Qur'an, tradisyon, at monoteismo, ay nagpataas ng kapangyarihan ng bansa laban sa mga kaaway. Idiniin din niya na, salungat sa ilang mga pag-aangkin, ang Iran ay hindi nagta-target ng mga Arabong bansa, kundi mga teroristang center at mga base ng kaaway.
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