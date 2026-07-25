Video| Mga Larawan ng Pagtitipon ng Daan-daang Nagpoprotesta sa Harap ng "Elbit Systems" sa Bristol, na Nananawagan sa Gobyerno ng Britain na Itigil

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawan ng Pagtitipon ng Daan-daang Nagpoprotesta sa Harap ng "Elbit Systems" sa Bristol, na Nananawagan sa Gobyerno ng Britain na Itigil ang Pag-armas sa Rehimeng Zionist.
Daan-daang mga nagpoprotesta ang nagtipon sa harap ng pabrika ng Elbit Systems sa Bristol, United Kingdom, upang humiling na itigil ng gobyerno ng Britain ang pagbibigay ng mga armas sa rehimeng Zionist. Ang Elbit Systems, isang Israeli defense company, ay matagal nang naging target ng mga protesta dahil sa papel nito sa pagbibigay ng kagamitang militar na ginagamit laban sa mga Palestinian.
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