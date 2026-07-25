Tagapagsalita ng Ansarallah ng Yemen: Ang Saudi Arabia ay Katulad ng Israel sa mga Digmaang Mapang-agresibo nito, sa Kasinungalingan, Kayabangan, Pagk

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagsalita ng Ansarallah ng Yemen: Ang Saudi Arabia ay Katulad ng Israel sa mga Digmaang Mapang-agresibo nito, sa Kasinungalingan, Kayabangan, Pagkapoot, at Pagsalakay.
Sinabi ng tagapagsalita ng kilusang Ansarallah ng Yemen na ang Saudi Arabia, sa kanyang mga digmaang mapang-agresibo, ay katulad ng Israel sa mga tuntunin ng kasinungalingan, kayabangan, pagkapoot, at pagsalakay. Ang pahayag na ito ay ginawa sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Yemen at Saudi Arabia, partikular na ang naval blockade na ipinatupad ng Yemen laban sa Saudi Arabia bilang tugon sa blockade nito sa Yemen.
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