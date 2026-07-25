Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-27 Patay sa Nakamamatay na Teroristang Pag-atake sa Isang Security Post sa Pakistan.
Gumamit ang mga terorista ng isang sasakyang puno ng mga pampasabog upang sirain ang panlabas na pader ng security post na ito, at pagkatapos ng pagsabog, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-atake. Sa pag-atake na ito, 15 katao ang namatay, kabilang ang 12 sundalo, dalawang pulis, at isang empleyado ng forestry department. Agad na kumilos ang mga puwersa ng seguridad at sa kanilang counter-operation, napatay nila ang 12 teroristang umaatake.
...........
328
Your Comment