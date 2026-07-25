Video| "Sana Ako ay Namatay at Hindi Ko Nakita ang Araw na Ito..."

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-"Sana Ako ay Namatay at Hindi Ko Nakita ang Araw na Ito..."
Isang lalaki mula sa lupain ng Hamadan, na minsan ay nagdusa sa sakit ng paghihiwalay kay Imam Khomeini (sumakanya nawa ang kapayapaan) at nasaksihan ang pagluluksa ng bansa sa kanyang pagpanaw, ngayon ay muling nagluluksa sa pagkawala ng "Agha ang Martir ng Iran." Ang kanyang puso, na dati nang naramdaman ang pait ng pagkawala ng isang dakilang lider, ay muling napuno ng kalungkutan sa pagpanaw ng isa pang haligi ng rebolusyon. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-isa sa kanyang pagdadalamhati. Kasama ang 60 sa kanyang mga kababayan mula sa Hamadan, siya ay naglakbay patungo sa mga banal na lungsod upang maglingkod sa mga pilgrim ng martir na Imam. Ang kanilang misyon ay hindi lamang magbigay-pugay kundi tumulong sa pagtanggap at pag-aalaga sa libu-libong nagdadalamhati na dumagsa upang magpaalam sa kanilang minamahal na lider. Sa kanilang paglilingkod, nais nilang ipakita na ang diwa ng paglaban at katapatan sa mga mithiin ng rebolusyon ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng mga tao, at ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay isang panata na ang landas ng martir na lider ay hindi kailanman malilimutan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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