Video| Ikalawang Malaking Dagok ng Yemen sa Aramco Matapos ang 7 Taon; Pangunahing Pasilidad ng Langis ng Saudi Arabia ang Nasunog

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ikalawang Malaking Dagok ng Yemen sa Aramco Matapos ang 7 Taon; Pangunahing Pasilidad ng Langis ng Saudi Arabia ang Nasunog.
Ang Aramco, ang pinakamalaking kumpanya ng langis sa mundo at ang gulugod ng ekonomiya ng Saudi Arabia, ay tinarget ngayon sa dalawang magkasabay na operasyon ng mga puwersang militar ng Yemen. Ang mga target ng mga pag-atakeng ito ay iniulat na ang Jazan refinery at ang Yanbu oil facilities. Ang Jazan refinery ay may kapasidad na magproseso ng 400,000 bariles ng langis bawat araw, habang ang Yanbu ay ang terminal ng east-west pipeline ng Saudi Arabia at isa sa mga pangunahing ruta ng paglipat ng langis patungo sa Red Sea at mga merkado ng Europa. Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang mga pagsabog at sunog sa Jazan. Ang mga larawan ng mahabang pila ng gasolina sa ilang mga lungsod ng Saudi Arabia ay lumabas din matapos ang balita ng mga pag-atake. Ang operasyong ito ang pangalawang malaking pag-atake ng Yemen sa imprastraktura ng langis ng Saudi Arabia mula noong 2019 attacks sa Abqaiq at Khurais—isang pag-atake na nagpahinto sa humigit-kumulang 5.7 milyong bariles ng pang-araw-araw na produksyon ng langis ng Saudi Arabia.
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