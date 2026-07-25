Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Washington Post: Bagong Sorpresa ng Pagtaas ng Presyo ng Gasolina sa Amerika; Sa Pagkakataong Ito, Iba na ang Sitwasyon.
Nagbabala ang mga analyst at mga tagapamahala ng industriya ng enerhiya na ang kamakailang pagtaas ng presyo ng langis at gasolina, kasunod ng pagtindi ng tensyon sa Gitnang Silangan, ay maaaring tumaas nang malaki, dahil ang mga merkado ng langis ay napipilitang isaalang-alang ang pangmatagalang pagkagambala sa daloy ng pandaigdigang suplay ng enerhiya sa kanilang mga presyo. Ayon sa kanila, ang kasalukuyang sitwasyon ay naiiba mula sa mga nakaraang krisis, sapagkat ang mga pagkagambala ay hindi na pansamantala kundi nagiging bahagi ng isang bagong normal na dulot ng patuloy na hidwaan sa rehiyon. Ang mga pag-atake sa mga pangunahing pasilidad ng langis sa Saudi Arabia at ang patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz ay lumikha ng isang hindi tiyak na kapaligiran para sa mga merkado ng enerhiya, na nagtulak sa mga presyo ng langis na tumaas sa mga antas na hindi pa nakikita sa loob ng maraming taon. Idinagdag ng mga analyst na ang pagtaas ng presyo na ito ay maaaring biglang tumaas nang malaki, dahil ang mga merkado ng langis ay napipilitang tanggapin ang malawakang pagkagambala sa imprastraktura ng enerhiya ng mundo at ang malabong pananaw ng mabilis na pagbangon ng sektor na ito na dulot ng digmaan. Ang mga mamimili sa Amerika ay inaasahang makaramdam ng matinding epekto ng pagtaas na ito, na may mga presyo ng gasolina na posibleng umabot sa pinakamataas na antas sa kasaysayan, na nagdaragdag sa mga panggigipit sa ekonomiya ng mga pamilyang Amerikano at nagpapalala sa inflation na matagal nang bumabagabag sa bansa.
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