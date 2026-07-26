Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Protesta ni Katy Perry sa White House dahil sa paggamit ng kanyang kanta sa video ng military attacks / Ang aking kanta ay hindi para sa pagdiriwang ng digmaan at labanan
Si Katy Perry, kilalang mang-aawit na Amerikano at isa sa mga pinakatanyag na pop music star sa mundo:
Labis akong nagulat, nagalit, at nadiri nang makita na ang kantang "Firework" ay ginamit bilang background music ng isang video ng military attacks sa TikTok account ng White House. Hindi ko kailanman inaprubahan ang ganitong paggamit, walang sinuman ang humingi ng pahintulot sa akin, at hindi ko ito kinukumpirma o sinusuportahan sa anumang paraan.
Isinulat ko ang kantang ito bilang isang awit para sa pag-asa, paghilom, at panloob na lakas ng mga taong dumaraan sa pinakamahirap at pinakamadilim na personal na sandali ng kanilang buhay. Ang paggawa ng isang mensahe tungkol sa halaga ng tao at pagbibigay-asa na maging kasangkapan upang samahan ang mga larawan ng pagkawasak at karahasan ay isang hayagang paglabag sa lahat ng mga pagpapahalagang kinakatawan ng kantang ito.
Ang aking musika ay para sa paglalapit ng mga tao sa isa't isa, hindi para sa pagdiriwang ng digmaan at labanan.
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