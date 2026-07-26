Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aangkin ng teroristang organisasyon na CENTCOM: Ang naval blockade ng Amerika laban sa Iran ay nananatiling ganap na ipinatutupad
Inangkin ng command center na ito sa isang pahayag na hanggang ngayon ay napigilan nito ang paggalaw ng 12 komersyal na barko patungo sa baybayin ng Iran.
Sinabi rin ng teroristang organisasyong ito na inatake nito ang dalawang barko at pinahinto ang mga ito at siniyasat ang dalawa pang barko.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Central Command ng hukbo ng Amerika (CENTCOM), sa pagpapalabas ng isang pahayag, ay inangkin na ang naval blockade laban sa Iran ay nananatiling ganap na ipinatutupad at ang mga pwersang ito hanggang ngayon ay napigilan ang pagdaan ng 12 komersyal na barko patungo sa mga baybaying tubig ng Iran. Inangkin din ng pahayag na ito na ang CENTCOM ay umatake sa dalawang komersyal na sasakyang-dagat at pinahinto ang mga ito at siniyasat ang dalawa pang barko.
Mas maaga, inilarawan ng Iran ang aksyon ng Amerika sa pagpigil sa mga komersyal na barkong patungo sa bansang ito bilang isang hayagang paglabag sa internasyonal na batas ng pandagat. Ang Fifth Fleet ng US Navy ay nag-ulat din noong Biyernes ng pagpigil sa isang sasakyang-dagat sa internasyonal na tubig, na pinaniniwalaang ginawa upang siyasatin ang kargamento nito. Sa kabilang banda, si Sardar Abolfazl Shekarchi, ang coordinating deputy ng Naval Forces ng IRGC, ay nagpahayag noong Sabado na ang Iran ay handa, kung kinakailangan, na magpadala ng humanitarian aid cargo kasama ang 86th Fleet sa open sea at magtatag ng balanse ng kapangyarihan sa Persian Gulf.
Ang naval tensions sa tubig ng Persian Gulf at Arabian Sea ay tumaas sa mga nakalipas na linggo at ang magkabilang panig ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng kanilang military presence sa rehiyon. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang Ministry of Defense ng Russia, sa pagkondena sa anumang pagalit na aksyon laban sa komersyal na pagpapadala, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na sumunod sa internasyonal na batas sa open seas.
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