Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdidiin ng mga pagbabago sa larangan; pagkamartir ng isang Palestinian sa Gaza at pagpasok ng Israel sa timog Syria
Ang mga pinakabagong ulat ng Al-Mayadeen ay nagpapahiwatig ng pagkamartir ng isang Palestinian sa Khan Younis, Gaza at ang sabay-sabay na pag-atake ng mga sundalo at Zionist settler sa mga lugar ng West Bank (Jenin, Jericho, Tulkarm, at Nablus). Gayundin sa Syria front, isang Israeli military patrol ang pumasok sa lugar ng "Al-Makar" sa labas ng Quneitra.
Gaza/Damascus – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang mga pagbabago sa larangan sa iba't ibang prente sa rehiyon sa nakalipas na 24 oras ay lubhang tumindi. Sa Gaza Strip, ang mga mapagkukunan ng ospital ay nag-ulat ng pagkamartir ng isang Palestinian sa panahon ng airstrike ng hukbo ng Israel sa Khan Younis; mga pag-atake na, ayon sa mga lokal na mapagkukunan, ay naganap kasabay ng pagtaas ng tensyon sa West Bank at pagdidiin ng pagpasok ng mga sundalong Zionist sa lalim ng teritoryo ng Syria.
Sa West Bank, ang mga sundalo at Zionist settler, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malawakang operasyon sa mga lungsod ng Jenin, Jericho, Tulkarm, at Nablus, ay dinakip ang hindi bababa sa 70 Palestinian at siniyasat ang higit sa 300 lugar. Ang mga pagsalakay na ito ay lumalala sa panahon na ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng pansamantalang pamahalaan ng Syria ay nag-ulat din noong Sabado ng pagpasok ng isang Israeli military patrol sa lugar ng "Al-Makar" sa labas ng Quneitra at inilarawan ito bilang hayagang paglabag sa 1974 agreement at pagsalakay sa pambansang soberanya ng bansang ito.
Kasabay nito, si Antonio Guterres, Pangkalahatang Kalihim ng United Nations, sa kanyang pagbisita sa Damascus, ay tinawag ang mga pagsalakay ng sinasakop na mga teritoryo sa lupain ng Syria bilang "hindi katanggap-tanggap" at binigyang-diin ang pangangailangan na igalang ang integridad ng teritoryo ng bansang ito. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig din na ang hukbo ng Israel sa nakalipas na 24 na oras ay binomba ang higit sa 100 target sa Gaza Strip at kasabay nito, ang mga brigada ng Izz ad-Din al-Qassam, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ambush operations, ay nagdulot ng pinsala sa mga armored equipment ng mga Zionist.
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