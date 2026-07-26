Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bakit umatras si Trump sa pagdidiin ng labanan sa Iran?
Inulat ng Israeli media na "Channel 12": Ang takot sa pagdidiin ng tensyon ang naging dahilan upang hindi palawakin ni Trump ang kampanyang militar laban sa Iran sa yugtong ito.
Ang pahayagang New York Times ay nag-ulat din sa isang ulat na si Donald Trump, matapos makatanggap ng mga babala mula sa kanyang mga nakatataas na tagapayo, ay nagpasya na sa ngayon ay umiwas sa pagdidiin ng mga military actions laban sa Iran. Inihayag ng ulat na ito ang pag-aalala ng mga opisyal ng Amerika tungkol sa kakayahang depensiba ng kanilang hukbo.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Batay sa pagsusuri ng Hebrew at Amerikanong media, ang pangunahing dahilan ng pansamantalang pag-urong ni Trump mula sa bingit ay isang kumbinasyon ng mga estratehikong limitasyon ng militar at mga diplomatikong pagbubukas. Inihayag ng New York Times, na binanggit ang mga nakatataas na tagapayo ng White House, na ang pag-aalala tungkol sa pagkaubos ng mga reserba ng Patriot defense missiles sa rehiyon ay may mahalagang papel sa desisyon na ihinto ang mga pag-atake; lalo na't ang isang Iranian missile kamakailan ay nakalampas sa defense shield at pumatay ng tatlong sundalong Amerikano sa Jordan.
Kasabay ng military concern na ito, ang mga pagsisikap ng pamamagitan ng Oman ay muling isinaaktibo at isang delegasyon mula sa Muscat ang pumasok sa Tehran upang makipag-usap tungkol sa mga bagong kaayusan para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Gayunpaman, tinasa ng mga opisyal ng Israel ang yugtong ito ng negosasyon bilang walang resulta at itinuturing na hindi maiiwasan ang pagdidiin ng tensyon. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz ay nakaranas ng malaking pagbaba, at ang hinaharap ng tunggalian na ito ay nananatiling hindi tiyak.
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