Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sugo ng Kuwait sa Amerika: Ang paratang ng pakikilahok ng Kuwait sa pag-atake sa Iran ay kasinungalingan
Si Sheikh Al-Zain Al-Sabah sa isang liham sa editorial board ng pahayagang Wall Street Journal ay tinawag na ganap na kasinungalingan at mali ang paratang ng pahayagang ito tungkol sa pakikilahok ng Kuwait sa military operation laban sa Iran at idiniin na ang Kuwait ay hindi nagbigay ng pahintulot para sa paggamit ng teritoryo o airspace nito para sa agresibong operasyon laban sa anumang kalapit na bansa.
Ang reaksyong ito ay ginawa matapos ang Wall Street Journal ay nag-claim na ang Bahrain at Kuwait, sa isang direktang at walang-pantayong military action, ay nagsagawa ng airstrike laban sa mga target sa loob ng teritoryo ng Iran.
Washington – Opisyal na Ahensyang Balita ng Kuwait – Si Sheikh Al-Zain Al-Sabah, Sugo ng Kuwait sa Estados Unidos, sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang liham sa editorial board ng pahayagang Wall Street Journal, ay mariing itinanggi ang kamakailang ulat ng pahayagang ito tungkol sa military participation ng Kuwait sa mga pag-atake laban sa Iran at tinawag itong "ganap na kasinungalingan at mali." Idiniin ni Al-Sabah sa liham na ito na ang Kuwait ay hindi kailanman nagbigay ng pahintulot para sa paggamit ng teritoryo o airspace nito para sa anumang agresibong operasyon laban sa alinmang kalapit na bansa at nananatiling tapat sa mga pangako nito sa mabuting pakikipagkapwa at katatagan ng rehiyon.
Ang diplomatikong reaksyong ito ay kasunod ng pagpapalabas ng isang ulat sa Wall Street Journal na nag-claim na ang Bahrain at Kuwait, sa isang walang-pantayong hakbang, ay nagsagawa ng airstrike laban sa mga target sa lalim ng teritoryo ng Iran. Itinanggi rin ng mga opisyal ng Bahrain kahapon ang katulad na paratang at idineklara na hindi nila ibinigay ang anumang base o pasilidad sa mga dayuhang pwersa para sa pag-atake sa Iran. Tinatasa ng mga analista ng mga usapin sa rehiyon ang mga paratang na ito bilang bahagi ng psychological war upang pilitin ang Tehran, dahil kasabay ng mga paratang na ito, ang mga mapagkukunan ng balita ay nagpapahiwatig ng malaking pagbaba ng pagdaan ng mga tanker sa Strait of Hormuz at pagdidiin ng military tensions sa Persian Gulf.
Ang mapagpasiyang posisyon ng Kuwait sa pagtanggi sa paratang na ito ay ginawa sa panahon na ang ilang mga bansa ng Gulf Cooperation Council ay nagsusumikap na manatiling neutral at lumayo sa pagpapalawak ng military conflicts sa pagitan ng Iran at Amerika. Ang Embahada ng Kuwait sa Washington, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng liham na ito, ay muling pinagtibay ang idineklarang patakaran ng Abu Dhabi na hindi lumahok sa anumang military action laban sa Tehran. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang Wall Street Journal ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa liham na ito at ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran ay tumanggi ring magkomento tungkol sa paratang na ito.
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