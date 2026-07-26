Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Opisyal ng kalusugan ng Yemen: Dalawang pharmaceutical factory ang tinarget sa pag-atake ng Saudi
Si Dr. Abdullah al-Sharif, Deputy Supreme Head ng Yemen Food and Drug Authority, ay nagpahayag: Dalawang pharmaceutical factory ang direktang tinarget sa mga pag-atake sa panahon ng Saudi aggression sa Yemen.
Idinagdag niya: Mahigit 170,000 pasyente na may malalang sakit at kanser ang direktang naapektuhan ng pagkaantala sa pagdating ng kanilang mga kinakailangang gamot.
Binigyang-diin din ni al-Sharif na ang pagsasara ng Sanaa Airport at ang mga land at sea ports ng mga Saudi ay nagpalala sa pagdurusa ng mga pasyente at sa kanilang mga problema sa pag-access sa gamot.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Si Dr. Abdullah al-Sharif, Deputy Supreme Head ng Yemen Food and Drug Authority, ay nagpahayag na dalawang pharmaceutical factory ang direktang tinarget sa panahon ng kamakailang Saudi-American aggression sa Yemen. Nagbabala siya na mahigit 170,000 pasyente na may malalang sakit at kanser ang direktang naapektuhan ng pagkaantala sa pagdating ng kanilang mga kinakailangang gamot at ang pagkubkob sa Sanaa Airport at ang mga land at sea ports ay nagpalala sa kanilang pagdurusa.
Karagdagang detalye ng humanitarian catastrophe
Ayon kay Dr. al-Sharif, ang mga kahihinatnan ng mga pag-atake at pagkubkob na ito ay mas malawak kaysa sa unang tingin. Mahigit 1,600 uri ng gamot ang nakakaranas ng matinding kakulangan sa merkado at ang suplay ng higit sa 550 mahahalagang at nagliligtas-buhay na gamot ay ginagawa nang may kahirapan. Ang kalagayan ng higit sa 380 pharmaceutical companies na dating nag-supply ng halos 1,300 uri ng gamot ay lubhang lumala dahil sa pagkubkob. Ang 200 porsyentong pagtaas sa presyo ng ilang gamot dahil sa pagkaantala sa transportasyon at pagsasara ng Sanaa Airport ay nagpataw ng mabigat na pasanin sa mga pasyente. Daan-daang kargamento ng gamot ang nakaimbak nang maraming buwan sa Djibouti port at ang labis na gastos sa transportasyon ay pumipigil sa kanilang pagpasok sa Yemen.
Dapat tandaan na ang humanitarian catastrophe na ito ay nangyayari habang ayon sa mga ulat, higit sa 90 porsyento ng mga pasyente ng Yemen ay hindi kayang maglakbay para sa paggamot dahil sa mga pang-ekonomiyang kondisyon at mga hadlang. Nagbabala rin ang Ministry of Health ng Yemen na halos 20 milyong Yemeni ang pinagkaitan ng access sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan. Ang pahayagang Guardian ay nag-ulat din dati na mula noong 2015, ang mga pag-atake ng Saudi-led coalition sa mga sibilyang pasilidad sa Yemen ay paulit-ulit na kinondena ng mga internasyonal na katawan.
Reaksyon sa larangan; military confrontation sa Al-Jawf
Kasabay ng pagdidiin ng krisis sa gamot, ang mga mapagkukunan ng balita ay nag-ulat ng matinding sagupaan sa pagitan ng mga pwersa ng Yemen at mga grupong kaanib sa Saudi Arabia sa lalawigan ng "Al-Jawf." Ang mga Saudi fighter jet ay paulit-ulit ding lumabag sa airspace ng lalawigan ng Saada. Ang mga pagbabagong ito ay naitala habang ang armadong labanan sa pagitan ng Yemen at Saudi Arabia ay nagpatuloy mula noong Hulyo 13, 2026 at tila ang mga pag-atake sa mga sibilyang imprastraktura ay nagsiwalat ng mga bagong dimensyon ng humanitarian crisis na ito. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang Saudi-led coalition ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa paratang ng pag-target sa mga pharmaceutical factory.
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