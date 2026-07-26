Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mula sa imbakan ng bala hanggang sa imbakan ng datos; bakit ang mga data center ay naging estratehikong target?
Ang mga kamakailang pag-atake sa Bahrain ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa pattern ng pag-target; kung saan bukod sa mga imprastraktura ng militar, ang mga sentro ng pagproseso at pagpapalitan ng datos ay itinuturing ding mga estratehikong target.
Batay sa ulat na ito, ang pagsusuri sa mga satellite image ay nagpapakita na sa dalawang pagkakataon, tatlong pangunahing node ng AWS data center sa Bahrain ang tinarget; isang bagay na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang tiyak na operational pattern sa pagpili ng mga target.
Nakasaad sa ulat na ang layunin ng mga pag-atakeng ito ay hindi lamang magdulot ng pisikal na pinsala, kundi magpataw ng presyon sa imprastraktura ng pagproseso, imbakan, at pagpapalitan ng operational data ng Amerika sa rehiyon.
Manama – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang mga kamakailang pag-atake sa Bahrain ay nagsiwalat ng estratehikong pagbabago sa pattern ng pag-target ng Islamic Republic of Iran. Batay sa mga inilabas na satellite image at field reports, tatlong pangunahing node ng mga data center ng Amazon Web Services (AWS) sa Bahrain ang tinamaan sa dalawang magkakahiwalay na pagkakataon. Ang mga pag-atakeng ito, na isinagawa sa loob ng operasyong "Nasr 2" at bilang tugon sa mga airstrike ng hukbo ng Amerika sa mga sibilyang pasilidad ng Iran, ay nagpapakita ng paglipat mula sa pag-target lamang ng mga pasilidad ng militar tungo sa pag-target sa mga mahahalagang ugat ng command at pagproseso ng impormasyon ng kaaway.
Ang Amazon data center sa Bahrain (AWS ME-South-1), na kinikilala bilang isa sa pinakamahalagang imprastraktura ng cloud at sentro ng pagproseso ng operational data at artificial intelligence ng hukbo ng Amerika sa rehiyon, ay winasak. Ang pagwasak sa sentrong ito, na isinagawa gamit ang long-range cruise missiles mula sa pamilyang "Paveh" na may epektibong saklaw na 1,650 kilometro, ay lumikha ng malubhang pagkagambala sa chain of command at control gayundin sa cloud computing operations na nakadepende sa mga pwersang militar at pamahalaan ng Amerika. Naniniwala ang mga military expert na ang pagbabagong ito sa pattern ay nagdala ng mga dimensyon ng digmaan mula sa pisikal na larangan patungo sa digital na larangan at sa mga kritikal na imprastraktura ng impormasyon, at sa pamamagitan ng hakbang na ito, ipinadala ng Tehran ang isang malinaw na mensahe sa Washington tungkol sa kakayahan nito na i-target ang mga estratehikong asset na lampas sa mga purong military base. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang mga opisyal ng Bahrain at ng Pentagon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pag-atakeng ito.
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