Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bennett: Ako ang pinakaangkop na tao para sa pagiging punong ministro ng Israel
Sinabi ni Bennett sa isang panayam sa Channel 13 ng Israeli television, sa pagpapahayag na siya ang pinakaangkop na kandidato para sa posisyon ng punong ministro: Naniniwala ako na sa gitna ng mga malalaking pagbagsak na ito, ako ang pinakaangkop na tao para sa mabilis na muling pagtatayo ng Israel.
Tungkol sa pangangailangan ng rehimeng Israel na magsimula ng digmaan at panibagong pagsalakay laban sa Iran, sinabi rin niya: Ang pagpapadala lamang sa mga tao (mga settler) sa mga kanlungan nang walang anumang layunin ay walang saysay.
Tungkol sa mga alalahanin na si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, ay maaaring gumamit ng military action upang kanselahin o ipagpaliban ang halalan, idiniin ni Naftali Bennett: "Ang anumang military action na isinasagawa ay dapat na para lamang sa interes ng Israel, hindi para sa mga panlabas na layunin."
Nangako rin siya na sa mga unang minuto ng kanyang pagiging punong ministro, bubuo siya ng isang fact-finding committee upang siyasatin ang mga dahilan ng pagkabigo ng Oktubre 7.
Occupied Jerusalem – Media ng Zionist regime – Si Naftali Bennett, dating Punong Ministro ng Zionist regime, sa isang panayam sa Channel 13 ng Israeli television, ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang "pinakaangkop na opsyon" para sa posisyon ng punong ministro sa bisperas ng nalalapit na halalan at idiniin na sa kasalukuyang kalagayan kung saan ang rehimen ay nahaharap sa "malalaking pagbagsak" sa mga larangan ng seguridad at pulitika, siya ay may komprehensibong plano para sa mabilis na muling pagtatayo ng mga istruktura ng pamamahala at militar.
Si Bennett, na sa mga kamakailang survey ay may malapit na labanan kay Benjamin Netanyahu, sa pagpuna sa kasalukuyang diskarte ng gabinete, ay tinawag ang anumang military action na walang tiyak na layunin bilang "walang saysay" at nagbabala na ang mga settler ay hindi dapat ipadala sa mga kanlungan nang walang estratehikong pananaw. Sa pagtukoy din sa mga haka-haka tungkol sa posibleng pagsasamantala ni Netanyahu sa pagdidiin ng military tensions upang ipagpaliban ang halalan, idiniin niya na ang military operation ay dapat tukuyin lamang sa loob ng balangkas ng pambansang interes ng Israel, hindi para sa mga pampulitika o panlabas na layunin.
Sa ibang bahagi ng kanyang talumpati, nangako si Bennett na kung manalo siya sa halalan, sa mga unang minuto ng kanyang panunungkulan, bubuo siya ng isang fact-finding committee para sa masusing pagsisiyasat sa mga dahilan ng intelligence at operational failure ng Oktubre 7, 2023; isang bagay na patuloy na itinuturing bilang isa sa mga pinakamalaking estratehikong hamon ng Zionist regime sa nakalipas na dalawang dekada. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang opisina ni Netanyahu ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa mga pahayag ni Bennett at ang mga haka-haka tungkol sa posibilidad ng maagang halalan sa Knesset ay nagpapatuloy.
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