Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Nabih Berri: Ang Lebanon ay nangangailangan ng tatlong-panig na garantiya mula sa Iran, Amerika, at Saudi Arabia
Si Nabih Berri, Tagapagsalita ng Parlamento ng Lebanon, sa pagtukoy sa pagpapatuloy ng mga pag-atake ng Zionist regime sa timog Lebanon, ay nagsabi na ang bansang ito ay nangangailangan ng tatlong-panig na garantiya mula sa Iran, Amerika, at Saudi Arabia upang mapigil ang mga tensyon at ihinto ang mga pagsalakay ng Israel.
Sa pagtukoy sa mga pagbabago sa mga timog na nayon kabilang ang Zawtar Gharbiyah, binigyang-diin niya na ang pagpapatuloy ng mga pagsalakay ng Zionist regime ay nagpahirap sa kumpletong pag-urong ng rehimeng ito at sa pagbabalik ng mga residente sa kanilang mga tahanan.
Beirut – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Nabih Berri, Tagapagsalita ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Lebanon, noong Linggo sa panayam sa ahensyang balita na "Essas Media" ay nagpahayag na ang kanyang bansa ay nangangailangan ng isang "tatlong-panig na garantiya" na binubuo ng Saudi Arabia, Estados Unidos, at Iran upang maibalik ang kapayapaan at patatagin ang sitwasyon sa timog. Sa pagtukoy sa kamakailang paglalakbay ni Joseph Aoun, Pangulo ng Lebanon, sa Washington, binigyang-diin niya na ang anumang pampulitikang pag-unawa na hindi maisasalin sa mga konkretong resulta sa lupa ay nawawalan ng tunay na halaga, at ang kumpletong pag-alis ng mga sundalong Israeli at ang pagbabalik ng mga lumikas sa kanilang mga nayon ay ang tanging pamantayan sa pagsukat ng tagumpay ng anumang kasunduan.
Si Berri, sa panayam sa mga mamamahayag, habang pinupuri ang kanyang magagandang relasyon sa Saudi Arabia at binibigyang-diin ang "ganap na pagkakaisa sa Riyadh," ay tinanggihan ang anumang paratang ng pagsalungat sa bansang ito. Sa parehong panahon, nagkomento siya nang may pag-iingat tungkol sa pananaw ng pagkamit ng mapagpasiyang mga resulta, at itinuring ang mga pagbabago sa larangan sa estratehikong nayon ng "Zawtar Gharbiyah" bilang patunay ng pagiging kumplikado ng sitwasyon; kung saan ang mga mamamayan, sa kabila ng mga kasunduang naabot, ay nahaharap pa rin sa mga seryosong hadlang sa pagbabalik.
Batay sa mga field reports, ang hukbo ng Zionist regime mula noong Sabado ay nagpahigpit ng malawakang operasyon sa mga bayan ng "Nabatieh al-Fawqa," "Kfar Tebnit," at "Zawtar Gharbiyah" at sa pamamagitan ng pamamaril sa mga pwersang Lebanese na nagpapatatag sa rehiyon, ay lubhang nagambala ang proseso ng pagpapatupad ng framework agreement. Ayon sa mga Lebanese source, ang artillery at airstrike ng Israel, na mula sa simula ng Marso hanggang ngayon ay nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 4,300 katao, ay muling nagpakita na ang kumpletong pagtigil ng mga pagsalakay ay nangangailangan ng garantiya na higit pa sa bilateral agreements at sa presensya ng mga pangunahing kapangyarihan sa rehiyon.
Si Berri, na may rekord ng pamamagitan sa mga nakaraang krisis sa Lebanon, sa pagbibigay-diin na "ang anumang kasunduan sa Lebanon ay dapat magkaroon ng payong ng garantiya ng Iran, Saudi Arabia, at Amerika," ay nagpahiwatig na ang matatag na solusyon sa krisis sa timog ay nakasalalay sa pagsasama-sama ng determinasyon ng tatlong maimpluwensyang aktor na ito. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang White House, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran, at ang mga opisyal ng Saudi ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa panukalang ito.
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