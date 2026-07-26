Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Golan: Ginawa ni Netanyahu ang West Bank na isang powder keg
Ang pinuno ng partido na tinatawag na "Democrats" sa Zionist regime, sa matinding pagpuna sa pagganap ng gabinete ni Benjamin Netanyahu, ay nagbabala na ang suporta ng gabinete sa mga ekstremistang settler at ang pagdidiin ng mga tensyon sa West Bank ay naglagay sa seguridad ng rehimeng ito sa seryosong panganib.
Occupied Jerusalem – Media ng Zionist regime – Si Yair Golan, pinuno ng partidong Democrats sa Zionist regime, noong Linggo sa isang press conference sa Knesset, sa matinding pagpuna sa mga patakaran ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng rehimeng ito, ay nagdiin na ang walang-paniniwalang suporta ng gabinete sa mga ekstremistang settler ay ginawa ang West Bank na isang "powder keg." Nagbabala siya na ang pagpapatuloy ng prosesong ito ay hindi lamang magpapagalit sa apoy ng mga panloob na labanan, kundi maglalagay din sa seguridad ng mga settler at sundalong Israeli sa lumalaking banta.
Si Golan, na dati nang itinuturing na isa sa mga matatag na kalaban ng mga patakaran ng settlement at aneksasyon ni Netanyahu, ay idinagdag pa na ang kasalukuyang pamahalaan, sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa mga kahihinatnan sa seguridad, ay epektibong naghanda ng batayan para sa pagdidiin ng mga labanan at mas malawakang kaguluhan sa West Bank. Tinawag niya ang diskarteng ito bilang "paglalaro ng apoy" at nagbabala tungkol sa posibilidad ng isang malaking pagsabog sa rehiyon kung ang kasalukuyang proseso ay magpapatuloy. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang opisina ng Punong Ministro ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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