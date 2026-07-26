Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbubunyag ng Israel Hayom sa nakatagong krisis ng Israel: Karamihan sa mga Israeli na umaalis sa Israel ay mga bagong imigrante
Binago ng Oktubre 7 ang larawan ng pamumuhay sa Israel. Ang mga Hudyo ng North America ay sinusuri ang kanilang kinabukasan at nagtatanong ng mahihirap na katanungan.
Bukod sa politikal na katotohanan, ang financial package ng tulong sa mga imigrante para sa paninirahan at iba pang gastos ay nawalan na ng dating kaakit-akit.
Occupied Jerusalem – Pahayagang Israel Hayom – Ang Hebrew-language na pahayagang ito, sa isang ulat, ay nagsiwalat ng isang nakatagong krisis sa Zionist regime at inihayag na ang karamihan ng reverse migration mula sa mga sinasakop na teritoryo ay nauukol sa mga taong nandayuhan sa Israel sa mga nakaraang taon. Batay sa inilabas na estadistika, sa bawat tatlong bagong imigrante, hindi bababa sa isa ang nagdesisyon na umalis ng Israel, na isang bilang na may malaking pagtaas kumpara sa mga nakaraang taon.
Isinulat ng pahayagang ito, na binanggit ang mga analista nito, na ang pangyayari noong Oktubre 7 at ang mga sumunod na digmaan ay pangunahing nagbago sa mental na imahe ng mga Hudyong imigrante tungkol sa pamumuhay sa Israel. Ang mga Hudyo na naninirahan sa North America, na noong nakaraan ay nakikita ang Israel bilang isang ligtas na kanlungan at plataporma para sa paglago ng ekonomiya, ngayon ay nahaharap sa mahihirap na katanungan tungkol sa kanilang kinabukasan. Ang politikal at seguridad na salik, kasama ang pagbaba ng kaakit-akit ng mga financial support packages para sa mga imigrante (tulad ng mga tulong sa paninirahan at mga tax exemption), ay naging dahilan upang marami sa kanila ang seryosong isaalang-alang ang opsyon ng pag-alis.
Sa pagpapatuloy ng ulat na ito, binanggit ang pababang kalakaran ng imigrasyon sa Israel at nakasaad na batay sa datos ng mga responsableng katawan, ang bilang ng mga bagong imigrante mula sa North America noong 2026 kumpara noong 2022 ay bumaba ng halos 35 porsyento. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang mga Zionist na katawan sa mga nakaraang taon ay naglunsad ng malawakang kampanya upang akitin ang mga Hudyo ng diaspora, ngunit ngayon ay nahaharap sa isang bagong hamon na tinatawag na "malawakang pag-alis." Hanggang Hulyo 26, 2026, ang Ministeryo ng Imigrasyon ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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