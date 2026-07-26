Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Aktibistang Irish sa Karbala: Nakatayo ako sa tabi ng axis of resistance at ng mamamayang Palestinian
Si Fara Hughes, aktibistang Irish at direktor ng institusyong Palestine Aid, sa pagtukoy sa kanyang 36-oras na pag-aresto sa dagat at paglipat sa isang bilangguan na may matinding hakbang sa seguridad, ay nagsabi na ang kanyang pagdalo sa "pandaigdigang fleet ng pagtitiis" ay bilang tugon sa kahilingan ng mamamayang Gaza na sirain ang pagkubkob at iparating ang boses ng humanitarian crisis sa rehiyong ito sa opinyon publiko ng mundo. Iniulat din niya ang pamamahagi ng 320,000 pagkain sa Gaza sa loob ng dalawang taon at nanawagan para sa agarang aksyon ng pandaigdigang komunidad upang wakasan ang digmaan at humanitarian crisis.
Binigyang-diin ni Hughes ang kanyang suporta sa mamamayang Palestinian at ipinahayag na siya ay nakatayo sa tabi ng "axis of resistance" at itinuturing ang pagsuporta sa paglaban sa loob ng balangkas ng internasyonal na batas at pagharap sa pang-aapi. Idiniin niya na ang mga internasyonal na aktibidad ng pagkakaisa ay dapat magpatuloy upang makuha ang atensyon ng opinyon publiko ng mundo sa kalagayan ng mamamayang Gaza at suportahan ang mga karapatan ng mga Palestinian.
Karbala – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Fara Hughes, kilalang aktibistang Irish at tagapagtatag ng charitable institution na Palestine Aid na kamakailang dumating sa banal na lungsod ng Karbala, sa pagpapaliwanag ng mga detalye ng kanyang kamakailang misyon sa internasyonal na tubig, ay nag-ulat ng kanyang 36-oras na pag-aresto ng Greek naval forces sa panahon ng pagtatangkang magpadala ng humanitarian aid sa Gaza Strip at inilarawan ang hakbang na ito bilang hayagang paglabag sa internasyonal na batas at hadlang sa mga humanitarian activities.
Siya, na nagsasalita sa harap ng mga mamamahayag sa Karbala, sa pagtukoy sa kanyang pagiging miyembro ng "pandaigdigang fleet ng pagtitiis" - na binubuo ng mga peace activist mula sa 40 bansa - ay nagdiin na ang kanyang pangunahing motibo sa paglahok sa kampanyang ito ay upang sirain ang mapang-aping pagkubkob at iparating ang mensahe ng pagkawalang-sigla at pagdurusa ng mga residente ng Gaza sa buong mundo. Si Hughes, sa pagbibigay ng estadistika mula sa kanyang institusyon, ay nagpahayag na sa nakalipas na dalawang taon, humigit-kumulang 320,000 mainit na pagkain ang ipinamahagi sa mga lumikas at apektadong pamilyang Palestinian.
Ang tahasang posisyon ni Hughes sa pagsuporta sa mga karapatan ng mamamayang Palestinian at ang pagkakahanay sa axis of resistance ay nagkaroon ng malawak na pagpapalaganap sa Arab at internasyonal na mga lupon, habang siya, sa pagbanggit sa internasyonal na batas, ay itinuring ang pagtatanggol sa paglaban hindi lamang sa loob ng legal na balangkas, kundi bilang isang moral na tungkulin laban sa pang-aapi at pananakop. Binigyang-diin ng aktibistang Irish na ang landas ng pagkakaisa sa Palestine ay magpapatuloy hanggang sa kumpletong pagpapalaya ng lupang ito at nanawagan sa mga pandaigdigang katawan na sirain ang kanilang katahimikan sa harap ng humanitarian catastrophe sa Gaza. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Greece ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa paratang ng pag-aresto kay Hughes.
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