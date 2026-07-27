Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Yemeni source: Ang pagbabawal sa pagdaan ng mga barkong Saudi ay nananatiling ipinatutupad
Ang Al-Mayadeen, na binanggit ang isang espesyal na source:
Ang bilang ng mga barkong Saudi na bumalik mula noong Lunes ng nakaraang linggo at hindi pinahintulutang dumaan ay umabot na sa 16.
Mula nang ipatupad ang Yemeni blockade, hanggang sa sandaling ito, walang Saudi tanker ang dumaan sa Bab el-Mandeb (ni pabalik ni papunta).
Sanaa – Al-Mayadeen Network – Isang mapagkakatiwalaang Yemeni source noong Lunes, Hulyo 27, sa pagbibigay-diin sa pagpapatuloy ng naval blockade laban sa Saudi Arabia, ay nagpahayag na ang bilang ng mga barkong Saudi na bumalik mula sa Bab el-Mandeb Strait mula noong simula ng nakaraang linggo hanggang ngayon ay umabot na sa 16. Idiniin din ng source na ito na mula nang ipatupad ang pagbabawal na ito, walang Saudi tanker ang nakadaan sa estratehikong daang ito.
Ang armadong pwersa ng Yemen, sa ilalim ng pamumuno ng Ansarullah movement, noong Lunes ng nakaraang linggo (Hulyo 20), batay sa prinsipyong "pagkubkob laban sa pagkubkob" at bilang tugon sa pagpapatuloy ng pang-ekonomiya at militar na pagkubkob ng Riyadh laban sa Yemen, ay nagdeklara ng pagbabawal sa paglalayag para sa mga barkong Saudi. Si Muhammad Abdul Salam, tagapagsalita ng Ansarullah, sa pagtanggi sa mga tsismis tungkol sa kumpletong pagsasara ng kipot na ito, ay nagdiin na ang mga paghihigpit na ito ay nagta-target lamang ng mga barkong nauugnay sa Saudi Arabia at ang kipot ay bukas para sa iba pang mga barko.
Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na mula nang ipatupad ang pagkubkob, ilang Saudi tanker kabilang ang "Ancilia" at "Lily" ay tinarget ng missile at drone attacks dahil sa paglabag sa pagbabawal. Ang mga pagbabagong ito ay naganap habang ang mga tensyon sa Red Sea, kasabay ng krisis sa Strait of Hormuz, ay lubhang nagpataas ng mga alalahanin tungkol sa seguridad ng mga kritikal na ruta ng pagdadala ng enerhiya. Hanggang Hulyo 27, 2026, ang pamahalaan ng Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa idineklarang pagbabawal mula sa Yemen.
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