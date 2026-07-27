Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sanders: Ang digmaan laban sa Iran ay may legal na hindi pagkakatugma sa Konstitusyon ng Amerika
Bernie Sanders, independiyenteng senador ng estado ng Vermont sa Amerika:
Ang iligal na digmaan laban sa Iran ay labag sa konstitusyon at hindi dapat kailanman sinimulan.
Kailangan nating umupo, makipag-usap, at wakasan ang digmaang ito sa lalong madaling panahon. Hindi natin dapat ipagpatuloy ang pakikisangkot sa mga genocide war ng Israel sa Gaza o ang pakikilahok sa pagkawasak ng Lebanon.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Bernie Sanders, independiyenteng senador at kilalang mukha ng progresibong kilusan ng Amerika, sa panayam sa CBS News, ay muling kinondena nang may tahasang tono ang military action ng Washington laban sa Islamic Republic at tinawag itong "iligal" at "labag sa konstitusyon." Sa pagtukoy sa kamakailang resolusyon ng war powers na naipasa sa parehong kapulungan ng Kongreso, idiniin niya na ang aksyon ni Donald Trump sa pagsisimula ng digmaang ito nang walang tahasang pahintulot ng Kongreso ay isang hayagang paglabag sa prinsipyo ng separation of powers at ng diwa ng Konstitusyon ng Amerika.
Si Sanders, sa pagbibigay-diin sa mga domestic priorities, ay nagsabi na sa halip na gastusin ang 67 bilyong dolyar na emergency budget para sa pagpapatuloy ng digmaan, ang mga mapagkukunang ito ay dapat gamitin para sa pagtatayo ng pabahay, pagbibigay ng pampublikong kalusugan, at pagharap sa climate change crisis. Idinagdag niya na ang digmaan sa Iran ay hindi lamang nagdulot ng pagtaas ng presyo ng gasolina at implasyon, kundi sa pamamagitan ng pagpapataw ng gastos na halos isang trilyong dolyar sa mga nagbabayad-buwis na Amerikano, ay lubhang nagpahirap sa kabuhayan ng mga manggagawang pamilya.
Ang senador ng Vermont na ito, na may mahabang kasaysayan ng pagsalungat sa mga dayuhang digmaan, sa paghahambing ng kasalukuyang kalagayan sa mga mapait na karanasan ng Vietnam at Iraq, ay nagbabala na ang mamamayang Amerika ay muling naging biktima ng "kasinungalingan" ng pamahalaan tungkol sa mga dahilan ng pag-atake sa Iran. Si Sanders, sa pagtatapos, sa pagkondena sa papel ni Benjamin Netanyahu sa pagpapahaba ng saklaw ng tunggalian, ay nagdiin sa pangangailangan ng agarang pagtatapos ng digmaan at pagbabalik sa diplomasya, at sinabi na ang Amerika ay hindi dapat magpatuloy sa mga "genocidal" na digmaan ng Israel sa Gaza at Lebanon.
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