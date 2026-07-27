Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong paratang ni Trump: Mayroon kaming mas maraming bala kaysa sa kinakailangan
Kasunod ng pagpapalabas ng mga ulat tungkol sa pagbaba ng mga reserbang armas ng Amerika, si Donald Trump, sa pagtanggi sa mga paratang na ito, ay nagpahayag na ang Pentagon ay walang anumang kakulangan sa pagbibigay ng mga kagamitan. Iniulat ng pahayagang Wall Street Journal na idiniin ng Pangulo ng Amerika na ang armadong pwersa ng bansang ito ay may access sa isang malaking halaga ng mga bala na higit pa sa kanilang operational needs.
Ang mga pahayag na ito ni Trump ay ginawa sa panahon na ang mga talakayan sa mga opisyal at media ng Amerika tungkol sa presyon sa mga military stockpiles dahil sa pagpapadala ng mga armas sa iba't ibang prente ay tumaas. Gayunpaman, tinawag ni Trump na walang batayan ang mga haka-haka tungkol sa rasyon o kahinaan ng depensa at militar ng Washington.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Lunes sa isang press conference sa White House, sa pagtanggi sa mga kamakailang ulat tungkol sa malaking pagbaba ng mga reserbang bala ng Pentagon, ay inangkin na ang Estados Unidos ay may "higit pa sa kanyang pangangailangan" na military equipment at bala. Ang mga pahayag ni Trump ay ginawa bilang tugon sa ulat ng New York Times at Axios na noong Linggo ay nagbabala na ang mga reserba ng Patriot interceptor missiles at iba pang mahahalagang bala sa Kanlurang Asya ay umabot sa kanilang pinakamababang antas sa nakalipas na isang dekada.
Iniulat din ng Wall Street Journal na si Trump, sa pagbibigay-diin sa kakayahang depensiba at opensiba ng Amerika, ay tinawag ang anumang talakayan tungkol sa rasyon ng mga bala bilang "tsismis ng mga kalabang media" at idiniin na "mayroon kaming mas maraming bala kaysa sa kailangan upang manalo sa anumang digmaan." Ang pagtayo sa posisyong ito ay ginawa sa panahon na ang Pentagon noong nakaraang linggo, sa isang closed-door meeting sa Kongreso, ay humiling sa mga kinatawan na aprubahan ang mas maraming pondo para sa muling pagtatayo ng mga missile arsenals.
Ang mga field reports ay nagpapahiwatig din na sa kabila ng magkasalungat na pahayag ng mga matataas na opisyal, ang mga pwersang Amerikano sa mga base sa rehiyon kamakailan ay nakaranas ng mga limitasyon sa paggamit ng mga air defense system. Ang mga nakatataas na military officials na tumangging ipakilala ang kanilang mga pangalan ay nagsabi sa Reuters na "ang paratang ni Trump ay ganap na salungat sa mga katotohanan sa larangan at mga lihim na ulat ng Pentagon." Hanggang Hulyo 27, 2026, ang Department of Defense ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa paratang na ito at ang mga tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington ay nananatili sa kanilang pinakamataas na antas.
..........
328
Your Comment