Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iminungkahi ng Oman ang planong "Malacca" para sa Strait of Hormuz
Naghain ang Muscat ng isang plano batay sa modelo ng "Strait of Malacca" para sa pagbuo ng isang rehiyonal na koalisyon at pagsasaayos ng nabigasyon sa Strait of Hormuz, na kinabibilangan ng pagbibigay ng mga serbisyong lohistikal at boluntaryong pagkolekta ng bayad mula sa mga dumadaang barko.
Nauna nang iniulat ng Financial Times at Al-Arabiya ang mga pag-uusap ng Iran at Oman tungkol sa paghahati at pamamahagi ng trapiko ng mga sasakyang-dagat sa pagitan ng baybayin ng Oman at ng mga teritoryal na tubig ng Iran.
Muscat – Opisyal na Ahensyang Balita ng Oman – Ang pamahalaan ng Oman, sa kanyang pinakabagong diplomatikong inisyatiba, ay nagsumite ng isang komprehensibong plano para sa pamamahala ng maritime traffic sa Strait of Hormuz batay sa modelo ng "Strait of Malacca." Ayon sa panukalang ito, na kinumpirma ng mga mapagkukunang may alam sa Muscat, isang rehiyonal na koalisyon na binubuo ng mga baybayin at interesadong bansa ang mananagot sa pagsasaayos ng nabigasyon, pagbibigay ng mga serbisyong lohistikal at kaligtasan ng pagdaan ng mga barko, at bilang kapalit, ang mga gastos ng mga serbisyong ito ay boluntaryong kokolektahin mula sa mga dumadaang sasakyang-dagat.
Isang rehiyonal na mapagkukunan na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan ay nagsabi sa Reuters na ang planong ito ay maaaring maging isang praktikal na alternatibo sa direktang military presence ng Amerika sa rehiyon at, sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga tensyon, ay maghanda ng daan para sa ligtas na pagdaan ng mga tanker at komersyal na barko nang hindi nangangailangan ng military escort. Ayon sa mapagkukunang ito, ang mga opisyal ng Oman sa mga nakalipas na linggo ay ibinahagi ang ideyang ito sa mga internasyonal na eksperto sa batas ng dagat at mga kinatawan ng industriya ng pagpapadala, at ang mga paunang feedback ay nagpapakita ng relatibong pagtanggap mula sa mga nauugnay na katawan.
Nauna nang iniulat ng Financial Times at Al-Arabiya ang bilateral na pag-uusap ng Tehran at Muscat tungkol sa paraan ng pamamahagi ng trapiko ng mga sasakyang-dagat sa pagitan ng baybayin ng Oman at ng mga teritoryal na tubig ng Iran. Ang bagong plano ng Oman, na idinisenyo na may inspirasyon mula sa matagumpay na karanasan ng Strait of Malacca sa Timog-Silangang Asya, pagkatapos ng dalawang taon ng pagkagambala sa pagpapadala at 70 porsyentong pagbaba ng trapiko ng mga tanker, ay maaaring magbukas ng bagong pintuan sa rehiyonal na diplomasya. Gayunpaman, hindi pa rin alam kung ano ang magiging reaksiyon ng Iran at Amerika sa panukalang ito at kung ang Kongreso ng Amerika ay sasang-ayon na ibigay ang kontrol ng nabigasyon sa daang ito sa isang rehiyonal na koalisyon. Hanggang Hulyo 27, 2026, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran at ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa planong ito.
..........
328
Your Comment